Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года

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Минпромторг подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года, соответствующий документ опубликовали на regulation.gov.ru, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, ведомство предлагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции отрасли потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

"Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке", — говорится в сообщении.

Кроме того, производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться до 2035 года. Также ведомство прогнозирует продажи автомобилей в стране на уровне 800 тысяч штук в 2022 году, в 2026 году — 1,6-1,7 миллиона, в 2035 году — 1,9 миллиона. Эта оценка предлагается министерством как реалистичная.

Среди ключевых целей стратегии — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80 процентов) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, подчеркнули в Минпромторге России.

Фото: РИА Новости / Игорь Агеенко