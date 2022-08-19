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Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года

19 августа 2022 10:39
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Производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться до 2035 года.

Минпромторг подготовил проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года, соответствующий документ опубликовали на regulation.gov.ru, сообщает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке, ведомство предлагает инвестиции в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома на сумму 2,7 триллиона рублей. При этом стимулирование экспорта продукции отрасли потребует финансирования в объеме 500-600 миллиардов, такая же сумма потребуется на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

"Основной объем финансирования инвестиционной программы должен быть обеспечен бизнесом, при государственной поддержке", — говорится в сообщении.

Кроме того, производство малых дизельных двигателей, АКПП, систем ABS и подушек безопасности может начаться до 2035 года. Также ведомство прогнозирует продажи автомобилей в стране на уровне 800 тысяч штук в 2022 году, в 2026 году — 1,6-1,7 миллиона, в 2035 году — 1,9 миллиона. Эта оценка предлагается министерством как реалистичная.

Среди ключевых целей стратегии — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким уровнем локализации (не менее 80 процентов) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, подчеркнули в Минпромторге России.

 

Фото:    РИА Новости / Игорь Агеенко

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