Министр туризма Мьянмы заявила о возможности замены Visa и Mastercard системой «Мир»

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В Мьянме увидели перспективы замены карт Visa и Mastercard российской платежной системой «Мир». Об этом в субботу, 27 июля, заявила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

«Конечно, такие перспективы есть», — заявила министр в интервью «РИА Новости».

В Мьянме из-за западных санкций в отношении страны Visa и Mastercard перестали действовать. По словам Кхайн, сейчас владельцы карт иностранных систем не могут даже оплатить визовый сбор, чтобы приехать в Мьянму. По ее оценке, для этих целей можно будет использовать платежную систему «Мир».

Министр подчеркнула, что она добьется, чтобы не только россияне могли бы использовать «Мир» в Мьянме, но и граждане других стран, пишут Известия.