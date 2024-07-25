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Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить борьбу с продажей иностранных товаров под видом российских

25 июля 2024 09:10
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Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить борьбу с продажей иностранных товаров под видом российских.

О том, как ведомство захотело заставить производителей отчитываться о происхождении товаров, сообщает «Коммерсантъ».

Минпромторг намерен обязать бизнес вносить данные о продукции в госинформсистему «Промышленность» и отчитываться о стране производства комплектующих. Такой сбор данных позволит минимизировать случаи, когда производитель указывает страной происхождения товара Россию, но при производстве продукции использовались иностранные детали. Это позволит отстранить «ненастоящих» российских производителей от рынка госзаказа, отмечают авторы документа,

«Мера может раздражать внешней бюрократичностью, но она в интересах производителей. Российская продукция зачастую обладает преимуществом на торгах, но нередки случаи обхода правил импортозамещения, особенно в сложных видах продукции», — пояснил президент НП «Ассоциация "Электрокабель"», вице-президент ассоциации ОПОРА Максим Третьяков.

По словам председателя Совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты Дмитрия Сытина, разовая отчетность не решит проблемы — необходим выборочный контроль над поставляемой продукцией.

В Минпромторге считают, что ужесточение контроля не усложнит работу производителей. Подача заявок на включение продукции в реестр российской продукции будет необязательной, но это позволит компаниям получать поддержку от государства. Сбор данных о комплектующих будет осуществляться полностью в электронном виде, поэтому затратами нововведения не обернутся, добавили авторы документа? пишет Лента.

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