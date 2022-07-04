Минфин предложил сократить расходы по госпрограммам на 1,6 трлн рублей

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Снижение затрат планируется проводить постепенно в течение трех лет.

Министерство финансов предложило сократить расходы бюджета по госпрограммам в 2023-2025 годах на 1,6 трлн рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы ведомства. Меры коснутся 59 программ из 62, отмечает издание. В 2023 году траты планируют сократить на 557 млрд рублей, в 2024 — на 539 млрд, в 2025 году — на 534 млрд рублей.

Больше всего расходов планируется снять с госпрограммы «Развитие транспортной системы» — 390 млрд рублей за три года, отмечается в материалах Минфина. Среди других направлений, которые могут попасть под сокращение, — «Научно-технологическое развитие» и «Обеспечение обороноспособности страны»: на 150 млрд и 120 млрд рублей соответственно.

В Минфине объяснили свое предложение желанием сосредоточить средства на наиболее приоритетных направлениях, а также отметили, что кураторы программ сами должны определить расходы, от которых нужно отказаться, сообщает БФМ.