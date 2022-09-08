Минфин предложил передать пенсионные накопления россиянам

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Минфин России предложил провести «приватизацию» пенсионных накоплений россиян, передав их в собственность граждан. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на презентацию ведомства и Центробанка (ЦБ).

Речь идет о предоставлении гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Источник издания, участвовавший в совещании правительства и регулятора, уточнил, что для этого все же будет необходимо соблюсти определенные критерии.

Эти пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года шесть процентных пунктов из страхового тарифа в 22 процента составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой, например, перевести ее в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) для повышения доходности. Однако с 2014 года начал действовать мораторий на формирование подобных сбережений, но в конце прошлого года он был продлен до 2024 года.