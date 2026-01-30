Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках

Министерство финансов России предложило ограничить для физических лиц вывоз за границу золотых слитков весом более 100 г. Об этом 29 января сообщил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«[Проект указа] находится в разработке, сейчас он согласован со всеми заинтересованными ведомствами и находится в правительстве», — приводит его слова «РИА Новости».

Моисеев отметил, что ожидает оперативного рассмотрения проекта правительством и последующего направления его на одобрение в администрацию президента, пишут "Известия".