Россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard

Карты платежных систем Visa и Mastercard стоит заменить, поскольку они хуже защищены от мошенников, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Данные платежные системы ушли с российского рынка в 2022 году, однако часть карт Visa и Mastercard продолжает работать несмотря на истечение срока действия сертификатов безопасности 1 января 2025 года.

Данный сертификат отвечает за шифрование данных при транзакции, создавая уникальный код, проверить который теперь невозможно.

“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки <…>. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты <…>”, – указала Мери Валишвили.

Кроме того, риск попадания данных карты к мошенникам повышается со временем, пишет Смотрим.