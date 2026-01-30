Россиян призвали срочно заменить карты Visa и Mastercard

Я нашел ошибку
Государственная жилищная инспекция Самарской области проводит опрос жильцов на тему качества работы управляющих компаний
Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте принял участие в заседании городской Думы
51 биатлонист из Самарской области выйдет на крупнейший старт в России
в Самаре завершили строительство операционного модуля
новым владельцем аэропорта Домодедово стало Шереметьево
Авито Работа и Авито Услуги зафиксировали двукратный всплеск числа вакансий для банщиков
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
Названы главные тренды частичной занятости в 2026 году
Карты платежных систем Visa и Mastercard стоит заменить, поскольку они хуже защищены от мошенников, сообщило агентство "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Данные платежные системы ушли с российского рынка в 2022 году, однако часть карт Visa и Mastercard продолжает работать несмотря на истечение срока действия сертификатов безопасности 1 января 2025 года.

Данный сертификат отвечает за шифрование данных при транзакции, создавая уникальный код, проверить который теперь невозможно.

“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки <…>. Но главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты <…>”, – указала Мери Валишвили.

Кроме того, риск попадания данных карты к мошенникам повышается со временем, пишет Смотрим. 

В центре внимания
30 января 2026  13:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
30 января 2026  12:08
В Госдуме напомнили о вступающих в силу в феврале законах
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения.
30 января 2026  10:43
В 2026 году ремонт по нацпроекту охватит ключевые магистрали в Самаре и Тольятти, а также дороги регионального значения
В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
