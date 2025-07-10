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Минэкономразвития: инфляция на 7 июля в РФ составила 9,45% в годовом выражении

10 июля 2025 10:39
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Минэкономразвития: инфляция на 7 июля в РФ составила 9,45% в годовом выражении

Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", пишет Смотрим.

Уточняется, что неделей ранее этот показатель был на уровне 9,39%. За период с 1 по 7 июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%​​​ на продовольственные товары, следует из документа.

При этом цены на плодоовощную продукцию стали ниже на 0,7%. На прежнем уровне остались цены на продукты без плодов и овощей.

За указанный временной отрезок практически не изменились цены в сегменте непродовольственных товаров.

"В секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) темпы роста цен составили 6,11% н/н, в основном, за счет индексации услуг ЖКХ (с 1 июля 2025 года). За исключением услуг ЖКХ цены на потребительском рынке на отчетной неделе не изменились", — следует из данных министерства.

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