Минэкономразвития: инфляция на 7 июля в РФ составила 9,45% в годовом выражении

106

Инфляция в России на 7 июля составила 9,45% в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", пишет Смотрим.

Уточняется, что неделей ранее этот показатель был на уровне 9,39%. За период с 1 по 7 июля была зафиксирована дефляция на уровне 0,05%​​​ на продовольственные товары, следует из документа.

При этом цены на плодоовощную продукцию стали ниже на 0,7%. На прежнем уровне остались цены на продукты без плодов и овощей.

За указанный временной отрезок практически не изменились цены в сегменте непродовольственных товаров.