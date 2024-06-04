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Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

4 июня 2024 09:30
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Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций из России

Американская корпорация Microsoft за две недели отключила от своих сервисов половину организаций из России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

В частности, российским компаниям недоступны сервисы Visio Online, Project Online и Power BI. Блокировка облачных продуктов началась в середине мая, хотя американская корпорация намеревалась это сделать еще в марте.

«Это [отключения] дает российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов», — поведал Благоразумов.

Ограничения работы в России в Microsoft объясняют 12-м пакетом санкций ЕС против России. Он запретил поставку в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов. Ограничения вступили в силу в декабре прошлого года, пишет Лента.

 

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