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Менее половины россиян имеют финансовую подушку

8 сентября 2023 13:29
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Менее половины россиян имеют финансовую подушку

Менее половины (46 процентов) россиян имеют финансовую подушку, которая позволит им на какое-то время сохранить привычный уровень жизни в случае потери основного источника дохода. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Каждый пятый (19 процентов) опрошенный вообще не имеет накоплений, и собственных средств в сложной ситуации им хватит только на срок менее одной недели. Чаще всего об отсутствии сбережений рассказывали молодые граждане в возрасте от 18 до 24 лет (25 процентов), живущие в населенных пунктах с численностью населения до 30 тысяч человек (23 процента) и неработающие россияне (23 процента).

Больше недели, но меньше одного месяца смогут прожить на накопленные средства четверть респондентов, среди них также больше всего жителей маленьких городов и сел (31 процент). Практически такому же количеству опрошенных денег хватит на срок от 1 до 3 месяцев. Типичный портрет такого россиянина — одинокий работающий человек, который считает свое материальное положение удовлетворительным.

Как отметили эксперты, достаточной с точки зрения финансовой грамотности подушкой безопасности (средств должно хватить на 3-6 месяцев при потере источника дохода) обладают только 26 процентов россиян. 10 процентам из них денег хватит более чем на полгода. Наибольшая доля россиян с солидными накоплениями отмечена в городах-миллионниках — 35 процентов против 24 процентов среди жителей маленьких городов. Также большую подушку безопасности чаще имеют люди с высшим образованием, подсчитали в НАФИ.

Опрос Аналитического центра был проведен в августе 2023 года. В исследовании приняли участие 1600 россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Теги: Опрос

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