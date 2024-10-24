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61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона

24 октября 2024 13:23
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61% россиян почувствовали увеличение рабочей нагрузки с началом осеннего бизнес-сезона

Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, какие сезоны года становятся для них наиболее активными в рабочем плане и как они справляются с возросшей нагрузкой. Результаты исследования показали, что 61% респондентов ощутили увеличение рабочих задач с началом бизнес-сезона (с началом осени). Среди ТОП-3 профессиональных сфер, где больше всего опрошенных отметили повышение нагрузки, оказались маркетинг, реклама и PR (74%), образование, наука (74%) и управление персоналом (73%).

Примечательно, что опрошенные оценили увеличение нагрузки в осенний период в среднем на 7,4 баллов по шкале от 1 до 10, где 1 — означает незначительное изменение, а 10 — значимое повышение. В среднем о наибольшем повышении нагрузки на работе сообщили работники сельского хозяйства и агропромышленности (8,1 балла), онлайн-торговли (7,7 балла), а также образования и науки (7,7 балла).

В целом, согласно опросу, самым загруженным рабочим кварталом 42% россиян считают «предновогодний» период с октября по декабрь. Чаще представителей других сфер о повышенной активности в этот период говорили специалисты управления персоналом (56%), образования и науки (51%), административные работники (51%), сотрудники бухгалтерии и финансов (49%), традиционной торговли (47%), IT и телекома (47%).

Ещё 27% опрошенных считают самым активным период на работе с июля по сентябрь. Больше всего дополнительных задач в этот сезон появляется у представителей гостиничного бизнеса и туризма (59%), сельского хозяйства и агропромышленности (48%), такси и пассажирских перевозок (48%), строительства (41%), архитектуры и дизайна (38%), логистики (34%).

Для 17% участников опроса «горячим» кварталом оказался период с января по март, причем чаще работников других отраслей его считают загруженным сотрудники бухгалтерии и финансов (31%), клининга и других бытовых услуг (27%), автомобильного бизнеса (24%), медицины и фармацевтики (23%).

Только 14% респондентов отметили время своей наибольшей занятости в период с апреля по июнь. Это время года оказалось наиболее активным для работников страхования (31%), строительства (24%), фитнес-клубов и салонов красоты (22%), автомобильного бизнеса (21%), а также для представителей сферы образования и науки (17%).

Согласно результатам опроса, россияне применяют различные методы, чтобы справиться с повышением рабочей нагрузки в загруженные сезоны. Наиболее распространенными способами являются поддержание позитивного настроя и самомотивации (46%), планирование и расстановка приоритетов (37%), и организация рабочего пространства с целью повышения продуктивности (23%). Временное увеличение рабочих часов (22%) также стало распространенной практикой — многие респонденты отмечают, что готовы работать дольше, чтобы быстрее справиться со срочными задачами.

Как россияне обычно справляются с увеличением рабочей нагрузки

 

 

Способы справиться с повышенной нагрузкой

Доля ответов респондентов, назвавших способ, %

Стараюсь сохранять позитивный настрой и мотивирую себя

46%

Занимаюсь планированием, расставляю приоритеты

37%

Организую рабочее пространство, чтобы повысить продуктивность

23%

Временно увеличиваю рабочие часы, чтобы быстрее справиться с нагрузкой

22%

Стараюсь устраивать регулярные перерывы для сохранения концентрации

21%

Интересно отметить, что несмотря на возросшую нагрузку, половина (50%) респондентов очень редко просят поддержки у коллег в условиях повышенной нагрузки, а 20% никогда этого не делают. Лишь 23% опрошенных (18% — часто, и 5% — очень часто) обращаются за помощью к сослуживцам в периоды интенсивной работы.

При этом сами опрошенные демонстрируют готовность помогать своим коллегам. 59% респондентов заявили, что приходят на помощь сотрудникам, которые сталкиваются с дополнительной нагрузкой. Причем 44% работающих россиян помогали коллегам скорее часто, а 15% — очень часто.

Теги: Опрос

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