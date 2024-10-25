10% работающих самарцев продлят День народного единства отпусками и отгулами

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные жители Самары.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем только 2 дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая). Только 10% жителей Самары присоединят к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины, в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).



62% горожан проведут праздник дома в кругу семьи, 12% выйдут на работу, 6% отправятся в другой город, по 5% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.



Время проведения: 20—24 октября 2024 года