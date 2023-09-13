Мантуров: электромотоцикл Aurus поступит в продажу в России в конце 2024 года

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Электромотоцикл Aurus Merlon поступит в продажу в РФ в конце 2024 - начале 2025 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает РИА Новости.

"Если говорить о более массовых объемах производства, рассчитываем в конце следующего - начале 2025 года уже постепенно выводить этот мотоцикл на рынок", - сказал он, отвечая на вопрос о начале продаж Aurus Merlon в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках ВЭФ.

Как рассказал "Гезете.Ru" официальный представитель Aurus, конкретных коммерческих планов по развитию проекта у компании пока нет, но если бы Aurus Merlon запустили в продажу сейчас, он стоил бы 10-12 млн рублей.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке.

Электрический мотоцикл Aurus Merlon на международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Фото: Павел Лисицын/РИА Новости