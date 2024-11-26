Мандарины подорожают на 20-30 процентов перед Новым годом

157

По словам экспертов отрасли, обычно цитрусовые накануне праздников дешевеют, но в этот раз рынок постигла целая череда неудач.

Новогоднее настроение этой зимой обойдется россиянам дороже: один из главных атрибутов праздника, мандарины, грозят подпрыгнуть в цене сразу на 20-30 процентов. Виной тому целый комплекс причин: от сокращения урожая в Турции до наводнений в Испании и колебаний курса рубля. Что происходит на рынке мандаринов сегодня и какой прогноз по ценам на них дают эксперты отрасли, рассказывает «Парламентская газета».

По словам руководителя информационного агентства FruitNews Ирины Козий, обычно к Новому году мандарины дешевеют. Связано это с тем, что география поставок переходит из стран южного полушария в страны северного. Логистическое плечо сокращается, стоимость и сроки доставки падают. Но не в этот раз.

«В этом году мы наблюдаем целый комплекс проблем, — констатировала Ирина Козий. — Во-первых, неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции, откуда к нам традиционно приходит до 50 и даже больше процентов мандаринов. Во-вторых, наводнения в Испании, погубившие часть урожая на местных плантациях. К нам Испания мандарины почти не привозит — зато является крупнейшим поставщиком этих цитрусовых в Европе. А следовательно, наши основные партнеры — Марокко, Египет, та же Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки. Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже».

Насколько сильно подорожают мандарины, и так прибавившие в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 15-20 процентов, сказать пока трудно: по словам Ирины Козий, это будет зависеть в том числе и от курса рубля, который в последние дни снова начал снижаться. Однако по совокупности факторов можно прогнозировать рост цен не менее 20-30 процентов — а то и в полтора раза к прошлогоднему уровню.

«Самыми дешевыми мандаринами у нас традиционно были абхазские и некоторые турецкие, потому что Турция всегда поставляла цитрусовые широкого ценового диапазона и качественных характеристик, в том числе и бюджетные, — отметила собеседница издания. — Но Абхазия нам большой погоды не делала никогда — оттуда обычно приходит от 20 до 60 тысяч тонн мандаринов, это 3-7 процентов от общего объема рынка. Турция же, как уже говорилось ранее, сама пострадала в этом году от непогоды, плюс на поставки из этой страны влияют все указанные факторы, от ослабления курса рубля до переориентации поставок на европейский рынок».

Отмечают подорожание и в Руспродсоюзе. По словам заместителя правления ассоциации Дмитрия Леонова, за неделю средние оптовые цены на мандарины уже выросли на 4,9 процента и составили 92 рубля за килограмм.

«На стоимость цитрусовых влияют курс валют, стоимость логистики и наценка розничной торговли, — пояснил Дмитрий Леонов в разговоре с «Парламентской газетой». — Это значит, что цены на мандарины будут зависеть от курсовой динамики, стоимости фрахта судов и автомобильных грузоперевозок и политики торговых сетей».

А вот чего точно не будет, так это дефицита. Хоть поставки, скорее всего, и упадут, широкая география стран-импортеров позволит россиянам не остаться зимой без главных новогодних цитрусовых.

«В январе — июне 2024 года импорт мандаринов из Турции составил 207,76 тысячи тонн, что на три процента выше уровня прошлого года, — уточнил Леонов. — С ноября на российский рынок также начинают поступать мандарины из Марокко, присутствуют мандарины из ЮАР, Китая и других стран. Так что дефицита мандаринов мы в этом году не прогнозируем. Даже в случае сокращения ввоза из Турции выпадающие объемы могут быть замещены поставками других импортеров».