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«Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»

6 июня 2025 10:50
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«Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»

Сеть «Магнит» рассматривает возможность продажи своих гипермаркетов, чтобы сосредоточиться на развитии магазинов формата «у дома» и ультрамалых торговых объектов. Основным претендентом на покупку гипермаркетов называют крупную сеть «Лента». 

"О том, что «Лента» рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит», рассказал источник журналистов на розничном рынке. Еще два собеседника <...> называют логичным для «Магнита» продажу гипермаркетов. В «Магните» и «Ленте» от комментариев отказались. <...> «Лента» изучает возможность приобрести гипермаркеты «Магнита», подтвердил источник издания", — пишет "Коммерсантъ". 

Другие участники рынка считают, что продажа крупных объектов логична для «Магнита», так как тот хочет сосредоточиться на развитии малоформатных концепций». По информации издания, детали возможной сделки пока обсуждаются. Неясно, затронет ли продажа все гипермаркеты сети или только часть из них. На рынке отмечают, что изменения в потребительском поведении — в частности, рост популярности доставки продуктов — снижают посещаемость традиционных гипермаркетов.

Сделка между ведущими российскими ретейлерами может существенно изменить расстановку сил в сегменте крупноформатной розницы. Эксперты отмечают, что уход «Магнита» из этого формата позволит компании сосредоточиться на быстрорастущем сегменте небольших магазинов, а для «Ленты» открывает возможность укрепить позиции среди гипермаркетов, пишет Ура.ру.

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