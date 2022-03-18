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Магазины в России стали отменять скидки и промоакции

18 марта 2022 09:15
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Магазины в России стали отменять скидки и промоакции

В России с конца февраля текущего года от проведения промоакций, включая скидки и распродажи, отказался целый ряд поставщиков крупнейшего по обороту российского ретейлера X5 Group. Он управляет популярными в России торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Издание также отмечает, что с отказом поставщиков от части согласованных ранее скидок столкнулась и сеть «Азбука вкуса».

В сети «Верный» указали, что от промоакций отказались примерно треть поставщиков.

Промоакции отменяют не только транснациональные компании в рамках отказа от дальнейших инвестиций в Россию, но и отечественные производители, зависящие от импортного сырья, об этом заявил источник РБК в одной из федеральных сетей.

Ранее газета Daily Mail написала, что некоторые британские магазины начали продавать российскую водку из-под прилавка за 14 тыс. рублей. Кроме того, персонал магазина Harrods «с удовольствием продает» полуторалитровые бутылки почти за сто фунтов от производителя, запрещенного в других супермаркетах. В магазине The Selfridges не стали убирать алкоголь российского производства с витрин, но существенно подняли цены на него.

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