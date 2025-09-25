Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика.

116

Их посещаемость в январе—августе 2025 года сократилась на 18% год к году, превысив в шесть раз среднерыночную динамику. Это уже привело к сокращению загрузки мощностей производителей мебели и стройматериалов. Тенденция продиктована падением продаж жилья и отказом потребителей от крупных покупок.

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в DIY-магазинах России сократился на 18% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это наиболее выраженное падение в целом среди всех сегментов розницы. Так, магазины электроники и бытовой техники за январь—август потеряли 9% трафика год к году, продуктов — 8%, парфюмерии и косметики — 6%, одежды и обуви — 5%. В целом Mall Index торгцентров России за первые восемь месяцев сократился на 3% год к году, пишет Коммерсантъ.