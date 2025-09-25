Я нашел ошибку
дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб в ДТП, врезавшись в столб
В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
В Октябрьском районе Самары в ДТП пострадал мотоциклист
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
Под контролем судебных приставов машинисту крана в Самаре компенсировали моральный вред
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
В поселке Рощинский Волжского района построена новая детская площадка по программе «Народный бюджет»
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
8 соглашений о сотрудничестве заключил телеканал «Самара-ГИС» с коллегами из других городов и районов области
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Самарцы готовы потратить на подарки ко Дню учителя в среднем 3 000 рублей
Мероприятия
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика

25 сентября 2025 10:12
116
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика.

Их посещаемость в январе—августе 2025 года сократилась на 18% год к году, превысив в шесть раз среднерыночную динамику. Это уже привело к сокращению загрузки мощностей производителей мебели и стройматериалов. Тенденция продиктована падением продаж жилья и отказом потребителей от крупных покупок.

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в DIY-магазинах России сократился на 18% год к году, подсчитали в Focus Technologies. Это наиболее выраженное падение в целом среди всех сегментов розницы. Так, магазины электроники и бытовой техники за январь—август потеряли 9% трафика год к году, продуктов — 8%, парфюмерии и косметики — 6%, одежды и обуви — 5%. В целом Mall Index торгцентров России за первые восемь месяцев сократился на 3% год к году, пишет Коммерсантъ.

В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
53
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
131
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
134
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
340
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
350
