летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза

67

Аналитики Авито Подработки подвели итоги лета и сравнили данные за июнь–август 2025 года с аналогичным периодом 2024-го. В целом по стране количество вариантов подработки летом увеличилось почти в полтора раза (+45%), и больше всего — для таксистов (+84%).

Среднее предлагаемое вознаграждение для таксистов по итогам лета составило 94 425 руб/мес при неполной занятости. При этом фактический доход водителей такси зависит от количества выполненных заказов, продолжительности смен и загруженности маршрутов.

Более чем в полтора раза чаще (+62%) летом на подработку искали поваров — специалисты могли рассчитывать в среднем на 60 960 руб/мес. На 44% чаще открывались смены для курьеров, где исполнители могли рассчитывать на 117 818 руб/мес при неполной занятости. Стоит понимать, что фактический доход курьеров зависит от количества смен, сложности маршрутов, а также от погодных условий и уровня чаевых, поэтому может заметно варьироваться.

Позитивная динамика зафиксирована и у менеджеров по продажам — этим летом бизнес-заказчики искали их на 44% чаще по сравнению с прошлым. Среднее предлагаемое вознаграждение было около 70 767 руб/мес за неполную занятость.