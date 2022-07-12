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Датский производитель конструкторов Lego окончательно покинет российский рынок — прекратит коммерческую деятельность в России и разорвет отношения с Inventive Retail Group, управляющей 81 магазином бренда в стране. Об этом изданию Inc. рассказал источник из штата компании, информацию подтвердил гендиректор ее российского подразделения Евгений Чихачев.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — заявил Чихачев. По его словам, офис в Москве уже уволил 70 сотрудников и предоставил им выходные пособия, пишет Лента.

Часть магазинов Inventive Retail Group приостановила работу еще в начале июня, что будет с оставшимися точками, пока неизвестно. 11 июля Минпромторг добавил продукцию LEGO в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. «Оператор — Inventive Retail Group или кто-то другой — теоретически сможет продавать серые наборы Lego в тех же физических точках, но название магазинов ему придется изменить», — объяснила партнер в юридической компании FTL Advisers Ltd. Дарья Невская.