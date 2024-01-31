Lamoda открыла первый офлайн-магазин в Самаре под брендом Lamoda Sport

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Lamoda, онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл, начала запуск сети розничных магазинов спортивных товаров под собственным брендом Lamoda Sport.

Офлайн-магазины Lamoda Sport будут представлены в более чем 20 городах страны. В Самаре первый магазин расположен в ТЦ “Парк Хаус” по адресу: Московское шоссе, 81А. Его площадь составляет 241 кв. м. Это первый магазин, открытый на территории Поволжья.

В магазине Lamoda Sport представлен широкий ассортимент спортивной одежды и обуви. Покупатели могут приобрести профессиональную экипировку для занятий спортом — для фитнеса, йоги, бега, футбола, трекинга, а также одежду и обувь в спортивном стиле. Основу ассортимента составляют товары мировых брендов, в частности adidas, PUMA, Reebok и других, в том числе эксклюзивные модели.

В сеть Lamoda Sport входят магазины разных форматов. Lamoda Sport — мультибрендовый магазин спортивной одежды и обуви, Lamoda Sport Outlet — спортивная одежда и обувь из прошлых коллекций по сниженным ценам, Lamoda Sport Kids — спортивная одежда и обувь для подростков и детей и Lamoda Sport Urban — для фанатов уличного стиля.

В розничных магазинах покупателям доступны все преимущества программы лояльности Lamoda Club — клиенты могут получать баллы и увеличивать персональную скидку как в онлайне, так и в офлайне.