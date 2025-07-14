Курс биткойна впервые взлетел до $121 000

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Стоимость биткойна впервые в истории превысила $121 000, следует из данных криптобиржи Binance.

Согласно данным площадки на 03:44 UTC (6:44 мск) 14 июля, биткойн торгуется по цене $121 119 с увеличением на 2,84% за 24 часа.

13 июля биткойн установил новый исторический максимум, превысив $119 000. При этом ночью 11 июля, по данным Binance, курс превышал $116 000.

Предыдущий исторический ценовой максимум биткойн установил в конце мая 2025 г., когда его стоимость немного превысила $111 000, пишут Ведомости.