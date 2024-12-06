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Курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, журналистов и айтишников

6 декабря 2024 09:27
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Курьеры в России обогнали по росту зарплат врачей, журналистов и айтишников.

Об этом со ссылкой на исследование hh.ru и ПЭК сообщает РБК.

С января по ноябрь медианная зарплата курьеров выросла на 15 процентов, до 115,6 тысячи рублей в месяц. Это больше, чем зарплаты врачей (88,4 тысячи рублей), учителей (47 тысячи рублей) и ИТ-специалистов (так, зарплата BI-аналитиков и аналитиков данных составила 114,2 тысячи рублей), пишет Лента.

Такую тенденцию объясняют нехваткой работников служб доставки: с начала 2024 года количество вакансий для курьеров выросло за год более чем на 36 процентов, а число резюме, наоборот, сократилось на 9 процентов. Помимо повышения зарплаты, потенциальных сотрудников мотивируют гибким графиком с возможностью самостоятельно выбирать рабочие смены, бонусами, надбавками и дополнительными социальными гарантиями.

Сильнее всего в новых сотрудниках нуждается логистическая отрасль: компании разместили 44,5 тысячи вакансий, ретейлеры (21,6 тысячи), ИТ-компании (14,2 тысячи), поставщики услуг населению (11,4 тысячи) и бизнес (10,1 тысячи). Самые высокие зарплаты — 150 тысяч рублей — предлагают компании-поставщики услуг населению.

По данным сервиса по поиску работы Superjob, средняя заработная плата пешего курьера в Москве за четыре года выросла на 100 процентов, а программиста — на 77 процентов. Эксперты отмечают, что в течение 2025 года в России будет появляться стабильно большее число вакансий для курьеров. Ситуацию на рынке труда связывают с развитием e-commerce и ростом популярности доставки, но и с распространением режима самозанятости. Уточняется, что так сервисы доставки экономят на налогах и имеют резервы для повышения ставок курьеров.

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