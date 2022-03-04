Крупные иностранные ритейлеры приостанавливают работу в России

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Сразу несколько крупнейших иностранных ритейлеров, включая IKEA, Mango, H&M Group, приостановили работу в России. Это может обернуться для торговых сетей крупными потерями, а для торгцентров — закрытием 40–50% магазинов. Найти новых арендаторов собственники будут стремиться среди российских, китайских и турецких ритейлеров, но вряд ли это получится сделать быстро.

Шведская IKEA, датский продавец товаров для дома Jysk и испанская сеть Mango 3 марта объявили о приостановке работы в России. Накануне об этом объявила и H&M Group (также управляет магазинами COS, Monki и др.). В IKEA и Mango объяснили свое решение разрывом логистических цепочек после начала боевых действий на Украине. Начавшаяся приостановка работы может быть самой массовой за историю современного российского рынка: у H&M — более 150 точек, это седьмой показатель по числу открытых магазинов сети в мире. Под брендом IKEA — 17 магазинов и 8 студий, Mango — более 80 точек, Jysk — около 10, пишет Коммерсантъ.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров сомневается, что многие международные сети настроены полностью покинуть Россию. «Сейчас они руководствуются общественным мнением за рубежом, стимулирующим их таким образом выступить против боевых действий»,— рассуждает он. Господин Бурмистров не исключает возобновления работы сетей, если активная фаза военной операции завершится до конца марта, иначе им придется законсервировать бизнес в РФ. Крупные сети, как IKEA, по мнению эксперта, могут применить такую меру на год.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов говорит, что полный уход из страны крупных сетей сопряжен с серьезными финансовыми потерями из-за штрафов по арендным платежам и выплаты персоналу при сокращении.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин называет расторжение договоров аренды непростой процедурой, далеко не все ритейлеры могут из них безболезненно выйти в одностороннем порядке. «Если речь идет о расторжении в суде, следует предварительно направить собственнику предложение о расторжении договора за один месяц»,— поясняет он.

Господин Ванчугов подтверждает, что управляющие торгцентрами нацелены вести споры в судебном порядке, не считая политические события зависящими от них бизнес-рисками. Если суды встанут на сторону российского арендодателя, единственным выходом, по словам господина Малинина, для ритейлера станет банкротство российских компаний, которое освободит от исполнения обязательств. Ритейлеры могут столкнуться и с ограничениями на продажу объектов из-за контрсанкций: указ президента от 1 марта предусматривает согласование со специальной правительственной комиссией части подобных сделок, поясняет он.

Управляющий партнер RedStone Индира Шафикова поясняет, что в перспективе проблемы сдать помещения крупнейших западных ритейлеров нет: они традиционно занимают лучшие площади в торгцентрах, на которые всегда найдется альтернативный арендатор. Но на фоне возникшей неопределенности руководитель направления исследований и консалтинга Focus Михаил Васильев не исключает, что в ближайшей перспективе в крупных торгцентрах будут закрыты 40–50% магазинов, что приведет к сопоставимому снижению трафика.

«Основная проблема не в том, что уходит кто-то конкретный, а в том, что решение приостановить деятельность принимают многие игроки»,— поясняет он.

Алексей Ванчугов и Индира Шафикова говорят, что остановились еще не заключенные арендные сделки между владельцами торгцентров и ритейлерами. Управляющий партнер фонда ITD Properties Инесса Самохвалова считает, что риски потери арендаторов существуют в основном у крупных торгцентров. Но ударом для бизнеса, по мнению эксперта, может стать закрытие кинотеатров, которые зарабатывали в основном на американских фильмах. Такие объекты традиционно генерируют трафик.

По мнению господина Ванчугова, прийти на смену уходящим иностранным ритейлерам могут сети из Турции и Китая, с поставщиками из последнего закупщики попробуют перевести сделки в юани. Индира Шафикова обращает внимание на то, что в России уже сформировались собственные бренды, в частности Brusnika, 12storeez, Akhmadullina Dream, но они пока небольшие. Хотя Михаил Бурмистров сомневается, что переориентироваться действительно получится оперативно. «Рынок очень турбулентный, любой зарубежный бизнес предпочтет дождаться его стабилизации»,— считает он.