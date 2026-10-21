Рособрнадзор: решение по устному экзамену по истории примут после апробации

Окончательное решение о введении устного экзамена по истории для девятиклассников примут после завершения апробации и общественно-профессионального обсуждения. Об этом 21 октября сообщили в Рособрнадзоре.

«По результатам апробации пройдут общественно-профессиональные обсуждения и будут приняты соответствующие решения», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Проведение нового испытания планируется с 2028 года, подчеркнули в Рособрнадзоре. В октябре и ноябре 2026 года его апробируют в ряде российских регионов. Специалисты Федерального института педагогических измерений в рамках подготовки проверяют различные варианты заданий и организационные модели экзамена.