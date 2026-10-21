Во Франции признали утрату контроля над беспорядками

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла 20 октября заявил в эфире телеканала BFMTV, что власти Франции утратили контроль на фоне массовых беспорядков, которые проходят по всей стране, пишут "Известия".



«Власть капитулировала, власти больше не существует, и сегодня в стране, по сути, не осталось никого, кто мог бы защитить французов и обеспечить их безопасность перед лицом сцен, напоминающих мятеж, а всё чаще — гражданскую войну», — заявил он, запись интервью опубликована на личном YouTube-канале политика.

Барделла предупредил, что погромы могут перерасти в грабежи жилых домов, и обвинил ультралевые группировки в разжигании насилия и расколе общества.

Политик также раскритиковал правительство за отсутствие публичных заявлений о мерах по обеспечению безопасности во время беспорядков. В заключение политик заявил, что вместе с главой парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен намерен «навести порядок во Франции».