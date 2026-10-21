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Деревья со сменными кронами: конструктор «Родные просторы» из Кинеля наградили на финале «Родной игрушки»

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Деревья со сменными кронами: конструктор «Родные просторы» из Кинеля наградили на финале «Родной игрушки»

19 октября в Национальном центре «Россия» в Москве наградили победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка», который Российское общество «Знание» и Движение Первых проводят по поручению Президента РФ в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Среди награжденных — конструктор о природе родного края «Родные просторы» старшего воспитателя детского сада «Сказка» из Кинеля Любови Кузнецовой. На выставке финала его увидели уже не как замысел, а в виде прототипа: с сентября, когда идея вошла в число лучших в номинации «Идеи игр и игрушек», над ней работали вместе с технологическими партнерами.

Конструктор «Родные просторы» Любовь Кузнецова придумала вместе с коллегой Юлией Глушковой, а поводом стали вопросы младшей дочери: почему листья желтые, почему белка на сосне. На деревянную подложку ребенок устанавливает деревья десяти видов — от сосны и березы до вяза и ивы — и фигурки животных Среднего Поволжья. У каждого дерева три сменные кроны — весенняя, летняя и осенняя, так что ребенок сам переключает сезоны и изучает природные циклы. «В современном мире дети хорошо знают мультперсонажей, но им трудно отличить березу от осины. Они не знают, что на дубах растут желуди. Мы решили создать конструктор родного края», — объясняет автор. Награду в блоке «Конструкторы и сборные модели» вручил председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Итоги номинации «Идеи игр и игрушек», на которую поступило 4 330 заявок из 89 регионов, подвели 11 сентября. Для победителей это был не финиш, а возможность продолжить: за месяц с небольшим авторы вместе с российскими фабриками игр и игрушек воплотили свои концепции в прототипы.

Финал конкурса объединил более 1,5 тыс. участников: членов экспертного и детского жюри конкурса, родителей с детьми, школьников и студентов творческих и предпринимательских направлений, представителей бизнеса и индустрии детских товаров. Деловая программа финала включала панельные дискуссии и мастер-класс с участием государственных деятелей, экспертов, представителей бизнеса и лидеров индустрии.

Центральным событием стала выставка, на которой представили 15 победителей номинации «Идеи игр и игрушек», 80 финалистов номинаций «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция игр и игрушек», 320 разработок, отмеченных знаком качества «Родная игрушка», и 50 лучших рисунков участников специальной номинации, организованной совместно с телеканалом «Солнце».

Изделия оценивали 40 экспертов, а также 28 членов детского жюри — участников Движения Первых в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, учитывалось мнение 32 семей — представители сообщества «Родные — Любимые». Оценка проводилась по нескольким критериям, среди которых образовательный и воспитательный потенциал, оригинальность, качество разработки, технологическая новизна, эстетическая привлекательность и соответствие традиционным российским ценностям. По итогам оценки жюри был составлен рейтинг, на основе которого на торжественном награждении были отмечены 45 победителей, включая 15 авторов работ в номинации «Идеи игр и игрушек».

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