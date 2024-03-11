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Крупнейшие производители кормов для кошек и собак решили снизить цены

11 марта 2024 13:41
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ФАС: Крупнейшие производители кормов для кошек и собак решили снизить цены

Крупнейшие в России производители кормов для домашних животных ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" выразили готовность снизить цены на свою продукцию, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"В результате взаимодействия с ведомством ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" высказали готовность взять на себя добровольные обязательства по предоставлению торговым сетям — партнерам промо-скидки до 30% на определенный ассортимент кормов для кошек и собак", — уточнили в службе.

Nestle производит обширную линейку кормов для животных, среди которых Pro Plan, Purina One, "Гурмэ", Felix, Friskies, Cat Chow, Dog Chow, "Дарлинг". Продукция Марс выходит под марками Whiskas, Perfect Fit, Kitekat, Chappi, Pedigree.

Кроме того, ООО "Нестле Россия" снизит цены на корма наиболее доступного для покупателей бренда "Дарлинг".

Как уточнили в ФАС, это произошло после того, как ведомство признало ООО "Марс" и ООО "Нестле Россия" компаниями, занимающими коллективное доминирующее положение на рынке. В службе уточнили, что в прошлом году их доля составила 73,1% от общего объема продажи кормов для кошек и собак, пишет РИА Новости.

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