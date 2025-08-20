Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию

137

Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей. Подробный анализ поможет принять важные стратегические решения для развития региона и повышения его конкурентоспособности в креативной сфере.

«Совместно с федеральными экспертами нам предстоит оценить состояние креативной экономики региона, исследование поможет обозначить, какие креативные индустрии могут стать драйверами и точками роста, - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Результаты исследования лягут в основу формирования региональной стратегии развития креативных индустрий и в разработку специализированных мер поддержки».

Напомним, что в августе 2024 года был принят Закон о развитии креативных индустрий в России, подписанный Владимиром Путиным. Он представляет собой важный шаг к поддержке и развитию творческих секторов экономики. Планируется, что к 2030 году доля творческих индустрий в экономике страны достигнет 6%.

Губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом региона отмечал важность развития креативной экономики. Этот сектор не только создаёт новые рабочие места, но и стимулирует развитие городов и районов, привлекает инвестиции и повышает туристическую привлекательность региона.

Для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сфере креативных индустрий, исследование также несет ряд преимуществ. Подробный анализ текущего состояния сектора будет способствовать разработке новых мер поддержки бизнеса, откроет предпринимателям новые точки роста как внутри региона, так и за его пределами. Работники творческих сфер также получат доступ к рыночной аналитике, что позволит выстраивать бизнес более эффективно.

«В течение нескольких дней наша команда работала в Самаре и Тольятти. Мы встретились с представителями креативных пространств — «Станкозавод», «Артист», «Дом 77» в Самаре и центром «Современник» в Тольятти, а также пообщались напрямую с предпринимателями. Именно опыт и идеи представителей креативных индустрий помогут сформировать систему поддержки, которая будет работать на бизнес, - рассказал Александр Красавцев, управляющий партнер Института развития городов «Полис». – Уже в январе 2026 года мы планируем подвести итоги и презентовать результаты исследования».

Все меры поддержки предпринимателей, в том числе креативного сектора, размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru.

В центрах «Мой бизнес» Самарской области можно получить консультацию или услугу по различным аспектам предпринимательской деятельности.

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: Минэкономразвития Самарской области