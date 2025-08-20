Я нашел ошибку
Главные новости:
Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 
Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды
По результатам проведённого анализа, подтверждено, что ресурс полигона твёрдых бытовых отходов „Преображенка“ исчерпан.
В Волжском районе закроют мусорный полигон «Преображенка»
Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей.
Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию
Это можно сделать только до 1 октября.
До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +25°С.
21 августа в регионе без осадков, до +27°С
В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров
10 дворовых территорий стали более комфортными и современными для жителей.
В Тольятти завершили благоустройство дворов
Для этого необходимо поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка.
В России не получится отменить «домашку» для школьников
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию

20 августа 2025 15:42
137
Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей.

Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей. Подробный анализ поможет принять важные стратегические решения для развития региона и повышения его конкурентоспособности в креативной сфере.

«Совместно с федеральными экспертами нам предстоит оценить состояние креативной экономики региона, исследование поможет обозначить, какие креативные индустрии могут стать драйверами и точками роста, - подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова. - Результаты исследования лягут в основу формирования региональной стратегии развития креативных индустрий и в разработку специализированных мер поддержки».

Напомним, что в августе 2024 года был принят Закон о развитии креативных индустрий в России, подписанный Владимиром Путиным. Он представляет собой важный шаг к поддержке и развитию творческих секторов экономики. Планируется, что к 2030 году доля творческих индустрий в экономике страны достигнет 6%. 

Губернатор Вячеслав Федорищев на встрече с бизнес-сообществом региона отмечал важность развития креативной экономики. Этот сектор не только создаёт новые рабочие места, но и стимулирует развитие городов и районов, привлекает инвестиции и повышает туристическую привлекательность региона.

Для предпринимателей, которые ведут свою деятельность в сфере креативных индустрий, исследование также несет ряд преимуществ. Подробный анализ текущего состояния сектора будет способствовать разработке новых мер поддержки бизнеса, откроет предпринимателям новые точки роста как внутри региона, так и за его пределами. Работники творческих сфер также получат доступ к рыночной аналитике, что позволит выстраивать бизнес более эффективно. 

«В течение нескольких дней наша команда работала в Самаре и Тольятти. Мы встретились с представителями креативных пространств — «Станкозавод», «Артист», «Дом 77» в Самаре и центром «Современник» в Тольятти, а также пообщались напрямую с предпринимателями. Именно опыт и идеи представителей креативных индустрий помогут сформировать систему поддержки, которая будет работать на бизнес, - рассказал Александр Красавцев, управляющий партнер Института развития городов «Полис». – Уже в январе 2026 года мы планируем подвести итоги и презентовать результаты исследования».

Все меры поддержки предпринимателей, в том числе креативного сектора, размещены на едином портале господдержки mybiz63.ru. 

В центрах «Мой бизнес» Самарской области можно получить консультацию или услугу по различным аспектам предпринимательской деятельности. 

Поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото: Минэкономразвития Самарской области

Теги: Самара

