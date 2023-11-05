Красная икра в России подешевеет

137

Из-за больших объемов добычи рыбы и успешной лососевой путины в РФ в 2023 могут снизиться цены на красную икру. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, у рыбаков уже упала стоимость на горбушу в полтора раза.

«У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос. Поэтому цена на горбушевую икру точно должна снизиться», — заявил Шестаков в беседе с РИА Новости. По его словам, у рыбаков снизилась стоимость на горбушу уже в полтора раза.