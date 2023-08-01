Кому повысят пенсию 1 августа

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С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры, юбиляры, отпраздновавшие 80-летие, и некоторые другие категории россиян. Кто именно, разбиралась «Парламентская газета».



С 1 августа произведут перерасчет пенсий работающим пенсионерам, если они трудились в прошлом году и работодатель платил за них страховые взносы в пенсионную систему.

Пенсии увеличат в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая поступила в пенсионную систему, пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал — месяц или полный год. При этом сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем году, и от суммы взносов. Таким образом, размер повышения для каждого человека будет индивидуален, уточнила сенатор. Конкретную сумму лучше уточнить в Социальном фонде.

На размер фиксированной выплаты пенсии увеличивают всем пожилым людям, которым исполнилось 80 лет, напомнила Елена Бибикова. «Как только человек достигает этого возраста, в следующем месяце он уже получает пенсию с удвоенной фиксированной выплатой. Это повышение происходит в беззаявительном порядке», — пояснила сенатор.

Напомним, страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированная выплата — она одинакова для всех пенсионеров, сегодня это 7567,33 рубля в месяц, — и страховая, которую рассчитывают исходя из количества пенсионных баллов и страхового стажа.

Также фиксированную выплату удваивают людям, которые получили I группу инвалидности. При этом если эту выплату уже подняли при получении инвалидности, то в 80 лет ее повышать не будут — ее удваивают один раз.

Еще одно основание для увеличения пенсии — наличие у пенсионера иждивенцев: доплаты могут получать люди, на иждивении которых находятся близкие родственники — дети до 18 лет или от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся и не работают. К иждивенцам также относят братьев, сестер и внуков до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если они учатся и не работают, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать, пояснила Елена Бибикова. При этом доплату назначают, только если у иждивенцев нет работы.

Размер доплаты равен трети фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Ее начислят за каждого иждивенца, но не более чем на трех человек. Желающим получить надбавку к пенсии на этом основании нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд.



С 1 августа ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и горнякам. Дополнительные выплаты им положены в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. Согласно действующему законодательству, размер выплат корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Право на доплату к пенсии имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, у которых есть необходимая выслуга лет. Для мужчин это 25 лет, а для женщин — не менее 20 лет. Этот срок может быть снижен на пять лет, если сотрудник ушел с должности по состоянию здоровья.

Также право на доплату имеют и некоторые категории работников угольной промышленности. Это, например, бывшие шахтеры и работники горноспасательных частей.

Размер доплаты считают по особой формуле. Выплату назначают, возобновляют и пересчитывают четыре раза в год: 1 мая, 1 августа, 1 ноября и 1 февраля.

С 1 августа корректировку произведут, если обращение за назначением (перерасчетом) и выплатой (возобновлением выплаты) надбавки к пенсии, а также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли с 1 апреля по 30 июня.