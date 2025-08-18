Я нашел ошибку
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Компания «ФСИ Аналитика» из Самарской области оптимизировал свой бизнес благодаря нацпроекту

18 августа 2025 14:27
160
Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью.

Компания «ФСИ Аналитика», которая производит профессиональное оборудование для легкой атлетики, успешно завершила пилотный проект в рамках федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентоспособная экономика»).

Предприятие более 20 лет производит спортивное оборудование для подготовки спортсменов с доставкой по всей России и дальнему зарубежью. Общая площадь производственных помещений составляет 4 тысячи квадратных метров, где производится более 2 тысяч товаров для спортзалов, площадок, а также для индивидуальных занятий дома и на улице.

Внедрение бережливых технологий было проведено на участке сборки, упаковки и логистики козлов гимнастических переменной высоты. Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) выявили основные проблемы участка - нехватку стандартов, хаотичное планирование заказов и неэффективное использование пространства и оборудования.

Специалисты помогли предприятию реализовать комплекс мер, направленных на оптимизацию процессов производства. В результате выработка на участке выросла на 49%, время процесса сократилось на 24%, а объем незавершенного производства уменьшился на 75%. Последний показатель, свидетельствует о значительном ускорении прохождения изделий через сборочно-упаковочный участок и снижении «залеживания» полуфабрикатов.

«Совместно с экспертами РЦК мы не просто диагностировали проблемы, но и оперативно внедрили конкретные решения на эталонном участке сборки и упаковки. Это прямой вклад в нашу конкурентоспособность и удовлетворенность клиентов скоростью поставок. Мы намерены масштабировать этот успешный опыт на другие участки,» - прокомментировал генеральный директор ФСИ «Аналитика» Александр Щелоков.

«Именно такие измеримые результаты – рост производительности на десятки процентов и сокращение издержек – являются лучшей мотивацией для промышленных предприятий региона. Сегодня более двухсот компаний Самарской области применяют бережливое производство, и мы видим, как успешные практики, отработанные на пилотных участках, становятся стандартом для масштабирования на все производство», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Федеральный проект «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  направлен на повышение конкурентоспособности российских предприятий за счет внедрения бережливых технологий, устранения потерь и оптимизации процессов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является приоритетным направлением работы правительства региона.

 


Фото  - министерство промышленности и торговли Самарской области

Теги: Самара

