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«Коммерсантъ»: власти хотят запретить поставки ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

22 апреля 2025 12:35
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«Коммерсантъ»: власти хотят запретить поставки ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

Минпромторг хочет исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы HP и Fujitsu, другой же продукции этих производителей электроники запрет не касается, пишет газета

Минпромторг предлагает исключить из списка параллельного импорта (ввоз в страну товаров для продажи без разрешения правообладателя) ноутбуки и серверы американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений к постановлению № 506.

На другую продукцию этих производителей электроники запрет на ввоз не распространяется, отмечает газета. По словам источников издания, в настоящее время поправки находятся на стадии межведомственного согласования. В Минпромторге не ответили на запрос газеты.

По словам представителя российского производителя Fplus, потребность в электронике может быть полностью удовлетворена за счет официальных поставок в страну и отечественных производителей. По его мнению, параллельный импорт «крайне негативно влияет на российских производителей и во многом дискредитирует реализуемые меры государственной поддержки».

Первый вице-президент ГК «Аквариус» Дмитрий Титов также уверен, что ограничение импорта продукции HP и Fujitsu позволит увеличить продажи отечественных брендов. При этом он выступает за полный запрет на закупку иностранного оборудования по госзакупкам вместо действующего правила «второй лишний» (если на тендер не заявился отечественный производитель, компания может закупить иностранное оборудование), пишет РБК.

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