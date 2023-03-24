Кофе Jacobs в России может сменить название

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Российское подразделение нидерландского кофейного производителя JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Среди возможных альтернатив для смены названия – Monarch или Milicano. По словам одного из источников издания, финальное решение пока не было принято.

После начала спецоперации России на Украине JDE прекратила инвестировать в рекламу на российском рынке. В отчетности компания неоднократно указывала, что стремится к тому, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. По информации газеты, благодаря отказу от бренда Jacobs у российского подразделения появится больше возможностей для продвижения продукции. Вместе с тем в компании подчеркнули, что потребители будут обеспечены продукцией через локальное представительство, пишут "Ведомости".

Фото: pxhere.com