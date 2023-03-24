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Кофе Jacobs в России может сменить название

24 марта 2023 09:41
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Кофе Jacobs в России может сменить название

Российское подразделение нидерландского кофейного производителя JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. 

Среди возможных альтернатив для смены названия – Monarch или Milicano. По словам одного из источников издания, финальное решение пока не было принято.

После начала спецоперации России на Украине JDE прекратила инвестировать в рекламу на российском рынке. В отчетности компания неоднократно указывала, что стремится к тому, чтобы бизнес в России развивался самостоятельно. По информации газеты, благодаря отказу от бренда Jacobs у российского подразделения появится больше возможностей для продвижения продукции. Вместе с тем в компании подчеркнули, что потребители будут обеспечены продукцией через локальное представительство, пишут "Ведомости".

Фото: pxhere.com

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