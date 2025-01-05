Китай впервые вошел в тройку лидеров по поставкам пива в Россию

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Китай в период с января по октябрь прошлого года нарастил поставки пива в Россию, вытеснив тем самым Бельгию из тройки крупнейших поставщиков напитка в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Согласно данным служб, за 10 месяцев 2024 года Китай нарастил поставки в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн. Благодаря этому КНР поднялась с шестого на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в Россию.

На первом месте расположилась Германия. В период с января по октябрь ФРГ поставила 105,3 тысячи тонн напитка. Показатель оказался ниже на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Второе место в рейтинге заняла Чехия — 33,1 тысячи тонн, что на 27% процентов больше, чем за аналогичный период 2023 года.