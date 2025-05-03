Китай вошел в тройку главных поставщиков мясной продукции в РФ

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Поставки мяса из Китая в Россию увеличились почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, теперь КНР входит в тройку основных поставщиков мяса на территорию РФ. Такой вывод в субботу, 3 мая, сделало «РИА Новости» на основе данных, приведенных платформой ООН Comtrade и статистическими порталами разных государств.

На первом месте по объему импорта мяса, как и в прошлом году, Белоруссия — 56,5% и $1,3 млрд. Причем импорт из этой страны тоже вырос — в 2025-м году в Россию было ввезено на 15% больше продукции.

Второе место осталось за Бразилией. Из этой страны в РФ поставили мяса стоимостью $404,3 млн. Это 18,1% от общего количества.

Из Китая же за год ввезли продукцию на сумму $125,8 млн, что делает КНР третьей страной в списке главных поставщиков. Импорт оттуда составил долю в 5,6%.

Пятое место занял Парагвай (4,3%), дальше следуют Швейцария (3,6%) и Аргентина (3,5%). При этом поставки из Парагвая и Швейцарии существенно сократились по сравнению с прошлым годом, из Аргентины, напротив, возросли, пишут "Известия".