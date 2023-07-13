Китай увеличил торговлю с РФ и сократил с США

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Товарооборот между Россией и Китаем в январе-июне 2023 года увеличился на 40,6% до 114,6 миллиарда долларов, сообщило главное таможенное управление КНР.

Китай увеличил поставки в Россию в 1,8 раза до 52,3 миллиарда долларов, а Россия в КНР увеличила поставки продукции на 19,4% до 62,3 миллиарда долларов.

Товарооборот Китая и CША в это время упал на 14,5% до 327,3 миллиарда долларов. Экспорт из Китая в США снизился на 17,9% до 239,4 миллиарда долларов, а импорт США в Китай снизился на 4% до 87,9 миллиарда долларов.

Энергоресурсы занимают более 80% всего объема российских поставок в КНР, остальное приходится на металлы, древесину, сельскохозяйственную продукцию и морепродукты. Китай поставляет в Россию легковые и грузовые автомобили, бытовую электронику, экскаваторы, микропроцессорные блоки, одежду, обувь и товары широкого потребления.

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в 2022 году на 29,3% в годовом выражении до 190,3 млрд долларов, что стало рекордным показателем во взаимной торговле двух стран. Экспорт из Китая в Россию увеличился в 2022 году на 12,8% до 76,12 млрд долларов, импорт из России в Китай вырос на 43,4% до 114,15 млрд долларов. Положительное сальдо России увеличилось почти в три раза до 38 млрд долларов.

В 2021 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 35,8%. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу нарастить к 2024 году объем торговли между странами до 200 млрд долларов, пишет Смотрим.