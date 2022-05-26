Кинель-Черкасский томат представлен на рынках самарского региона и за его пределами

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Одной из главных задач, поставленных Губернатором Дмитрием Азаровым перед агрария Самарской области в условиях введенных санкций, является обеспечение продовольственной безопасности. Решение данной задачи направлено на производство не только товаров первой необходимости – молока и хлеба, - но и овощей открытого и закрытого грунта, плодово-ягодной продукции.

По итогам прошлого года в Самарской области в хозяйствах всех категорий, в том числе в хозяйствах населения, собрано почти 300 тыс. тонн овощей открытого и закрытого грунта. Всего за 2019-2021 годы собрано более 630 тыс. тонн овощной продукции в хозяйствах всех категорий, в том числе 140 тыс. тонн томатов.

Кинель-Черкасский томат является брендом Самарской области. Он известен далеко за ее пределами и ценится за вкус и сочность. Одноименный кооператив занимается производством томатов уже много лет и если начинался с объединения 10 единомышленников, то сейчас в «команде» более 50 тепличных хозяйств. 2 года подряд кооператив является участником Всероссийского конкурса «Вкусы России», разработанного Минсельхозом РФ и направленного на развитие региональных брендов продуктов питания.

В Самарской области действуют различные меры господдержки производителей овощных культур. С прошлого года тепличным комбинатам компенсируют 10% расходов на энергоресурсы. А в конце апреля Глава региона объявил о новой мере поддержки местных сельхозпроизводителей. Более 11,5 миллионов рублей выделяют на возмещение части затрат по обеспечению прироста овощей собственного производства. В том числе производители могут рассчитывать на возврат средств, израсходованных на применение технологии искусственного освещения. Новая мера укрепит действующую комплексную систему помощи АПК региона.

Чтобы повысить урожайность кинель-черкасские аграрии используют исключительно природные средства. Так, например, закупают шмелей и, по словам специалистов, это повышает урожайность в теплицах на 10%.

«Секрет, в первую очередь, в том, что наши томаты растут в земле. Это томат грунтовый, натуральный. У нас по конструкции теплиц минимум воздействия на растения. Если прохладно, делаем ему чуть потеплее, а если сильно жарко, как в том году, мы можем немного притенить. Получается естественный продукт, ближе к тому или даже такой же как был у бабушки на огороде,» - делится «секретами» Алексей Кураев, участник кооператива «Кинель-Черкасский томат».

«Сельхозкооператив дает много преимуществ, потому что сообща проще решать многие вопросы, касающиеся как производственного цикла, так и реализации, - рассказывает инициатор и председатель кооператива «Кинель-Черкасский томат» Алексей Зубков. – Мы зарегистрировали свой логотип, бренд, защитили авторские права и на самарских рынках, в одной крупной федеральной сети представляем свой брендированный продукт. Сейчас члены кооператива выращивают более 50 тысяч корней томатов от традиционных красных, розовых, желтых и черных до сливовидных красных, розовых и желтых. Мы постоянно работаем над увеличением ассортимента сортов и гибридов наших томатов. С введением экономических санкций против России наши позиции должны укрепиться. Мы активно ведем переговоры с федеральными и региональными торговыми сетями. Надеюсь, для нас ситуация будет складываться ещё лучше».