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Карандаши Koh-i-Noor подорожают

7 августа 2022 10:14
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Карандаши Koh-i-Noor подорожают

Карандаши чешского производителя Koh-i-Noor Hardtmuth могут подорожать на 15–20% из-за российских контрсанкций. Об этом 3 августа сообщает Seznam Zpravy.

«Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который купит сырье у России, и везем через океан», — объяснил изданию владелец компании Властислав Бржиза.

Он также отказался прогнозировать ситуацию, так как неизвестно, как рост цен повлияет на покупателей и как это скажется на дальнейших объемах производства, пишут "Известия".

Однако Бржиза выразил надежду на то, что холдинг переживет резкий рост цен на сырье.

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