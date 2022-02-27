Как санкции ЕС повлияют на производство бензина в России

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Запрет Евросоюза на ввоз в Россию оборудования для нефтепереработки и нефтехимии не остановит работу НПЗ, но может сказаться на сроках их модернизации, говорят эксперты. Заводам придется замещать его местной и китайской продукцией.



Европейский союз с 26 февраля ввел санкции на поставки в Россию оборудования для нефтепереработки, включая агрегаты для производства ароматических углеводородов, реакторы гидрокрекинга, технологии производства водорода, установки полимеризации, термического крекинга и так далее. Тем самым ЕС хочет «сделать невозможным модернизацию российских НПЗ», говорится в сообщении Евросоюза.



Запрещаются также услуги по ремонту и обслуживанию такого европейского оборудования. Этот запрет вступает в силу 27 мая 2022 года. До этого срока разрешается ввозить указанные товары из ЕС и получать услуги по ремонту и обслуживанию по договорам, заключенным до 26 февраля, сообщает РБК.



