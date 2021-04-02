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Из-за нехватки комплектующих в России возник дефицит ноутбуков до 40 тысяч рублей   

2 апреля 2021 19:17
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Сейчас производители на 40% сократили поставки для крупных сетей и на 70% для дистрибьюторов и других заказчиков.

Сейчас производители на 40% сократили поставки для крупных сетей и на 70% для дистрибьюторов и других заказчиков. Это подтвердила директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в России Ирина Кукина, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

Дефицит возник во всем мире в 2019 году из-за перехода процессоров Intel с 14 нм техпроцесса на 10 нм. Затем началась пандемия, и китайские заводы закрылись. К августу 2020 года на фабрики вернулись 80% сотрудников, но удовлетворить спрос до сих пор не получается.

Помимо процессоров Intel, производители наблюдают нехватку и других комплектующих: графических чипов, модулей памяти и экранов.

М.Видео-Эльдорадо ожидает, что поставки ноутбуков стабилизируются во второй половине 2021 года. Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко заявил, что ключевых компонентов производителям не будет хватить как минимум до третьего квартала. ASUS и Lenovo считают, что дефицит сохранится до конца года. 

 

Фото:    pixabay

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