Иван Носков: «Своевременное исполнение бюджетных обязательств формирует имидж Самары как надежного партнера»

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В рамках оперативного совещания под председательством главы города Самара Ивана Носкова руководитель департамента финансов администрации города Оксана Данилова доложила о промежуточных итогах исполнения бюджета за первое полугодие.

По данным на 1 июля исполнение расходной части бюджета составило 42,0%, достигнув уровня в 26 миллиардов 565 миллионов рублей, что на 7% выше аналогичного периода прошлого года, при этом в части средств вышестоящих бюджетов освоение составляет 11 млрд 542 миллиона, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

«С этого года меняем подход к формированию бюджета. В том числе прорабатываем увеличение объема участия города в федеральных и региональных программах и выстраиваем систему своевременного исполнения бюджетных обязательств города. Это даст возможность более активно развивать городскую инфраструктуру, строить новые соцобъекты и комплексно решать вопросы транспортной доступности, благоустройства и экологии, а также формирует имидж Самары как надежного партнера для долгосрочного сотрудничества. Работу ведем во взаимодействии с Правительством Самарской области»,

- сказал глава города Самара Иван Носков.

Как отметила Оксана Данилова, доходы бюджета увеличились на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 24 миллиарда 550 миллионов рублей. Рост обеспечили собственные доходы муниципалитета – налоговые и неналоговые поступления, а также увеличение объема участия в федеральных и региональных программах. В настоящее время в Самаре реализуется 17 областных и федеральных программ, что позволяет привлекать порядка 13,5 млрд рублей.