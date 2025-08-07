71

Глава Самары Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен», проверил работу подвижного состава, внутреннюю инфраструктуру предприятия, цеха ремонта и техобслуживания. Ежедневно подземным электротранспортом в Самаре пользуются в среднем свыше 34 тысячи человек, протяженность линии самарского метро составляет 11,6 км.



«Особое внимание уделил состоянию материально-технической базы предприятия «Самарский метрополитен». Ежегодно метро перевозит более 12 миллионов пассажиров и по-прежнему остается востребованным видом транспорта для рабочих наших промпредприятий. Хорошо, что удалось его сохранить, но уже нужно думать о развитии. В этом году три вагона капитально отремонтировали, 15 вагонов ждут капремонта, - сказал глава города Самара Иван Носков. - Поручил изучить федеральные проекты, направленные на развитие метрополитена. И составить собственную перспективную программу с учетом потребностей и задач муниципального предприятия».



В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов. На одном из поездов от электродепо «Кировское» глава города проехал по всем действующим станциям метрополитена – до «Алабинской», на ней посетил вестибюли, машинный зал эскалаторов, оценил работу службы транспортной безопасности. Также глава города ознакомился со строящейся станцией «Театральная».



Иван Носков пообщался с дежурными электродепо и станции «Алабинская», инженерами, мастерами и машинистами. Всего за функционирование действующих объектов «подземки» сейчас отвечают более 1000 специалистов. Трем сотрудникам – мастеру автоматного отделения Александру Сурикову, машинистам Ирине Талапчук и Валерию Гуляганову, вручены награды – Почетные грамоты III степени, нагрудные знаки «За заслуги перед городом III степени» и Благодарственные письма главы города Самара.

Фото: администрация Самары