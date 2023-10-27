Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят на расширенном заседании облправительства

Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят на расширенном заседании Правительства Самарской области
В понедельник, 30 октября 2023 года в 12.00 состоится расширенное заседание Правительства Самарской области. В повестке итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев, ожидаемые итоги за 2023 год и прогноз на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, а также рассмотрение проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Заседание пройдёт с участием широкого круга общественности.
Прямую трансляцию расширенного заседания Правительства Самарской области можно посмотреть:
На официальном сайте Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/
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