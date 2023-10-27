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Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят на расширенном заседании облправительства

27 октября 2023 17:32
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Прямую трансляцию расширенного заседания Правительства Самарской области можно посмотреть ондайн.

Итоги социально-экономического развития и проект бюджета на следующий год обсудят на расширенном заседании Правительства Самарской области

В понедельник, 30 октября 2023 года в 12.00 состоится расширенное заседание Правительства Самарской области. В повестке итоги социально-экономического развития Самарской области за 9 месяцев, ожидаемые итоги за 2023 год и прогноз на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов, а также рассмотрение проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Заседание пройдёт с участием широкого круга общественности.

Прямую трансляцию расширенного заседания Правительства Самарской области можно посмотреть:

На официальном сайте Правительства Самарской области https://www.samregion.ru/

В официальной группе «ВКонтакте» «Самарская область» vk.com/samaroblast 

На площадках медиахолдинга «СОВА»:
• на сайте Sovainfo.ru
• в группе «ВКонтакте» «СОВА» https://vk.com/sovanews63

На площадках телеканала «Самара-ГИС»:
• в телеграм-канале телеканала «Самара-ГИС» https://t.me/samaragisnews
• в группе телеканала «Самара-ГИС» «ВКонтакте» https://vk.com/samaragis

На площадках «ЛАДА-МЕДИА»:
• в группе «ВКонтакте» телеканала «ТОЛЬЯТТИ24»  https://vk.com/tvtogliatti24

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