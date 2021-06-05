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Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест

5 июня 2021 11:54
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Итоги ПМЭФ-2021 для Самарской области: 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест

В пятницу, 4 июня, завершилась деловая программа XXIV Петербургского международного экономического форума, на котором делегация Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, работала со 2 июня.

Комментируя итоги участия губернии в главном деловом событии страны, руководитель региона отметил, что Петербургский международный экономический форум принес для Самарской области большой успех. «Главное – это, конечно, те соглашения, которые мы подписали. Мы оформили деловые отношения, над которыми работали не один месяц, – акцентировал внимание Глава региона. – Для того чтобы этот форум был для Самарской области успешным, нам пришлось очень сильно потрудиться. И команда Правительства региона справилась по всем направлениям со всеми задачами, поставленными на этот Петербургский международный экономический форум».

Говоря о конкретных результатах работы самарской делегации, Дмитрий Азаров упомянул в первую очередь привлекаемые в региона по итогам форума инвестиции и новые рабочие места, которые появятся в губернии.

«На форуме заключены соглашения, которые обеспечат региону 60 миллиардов рублей инвестиций в экономику и позволят создать 12 200 рабочих мест. А это благосостояние жителей региона, доходы самарских семей. Говоря о «самарских», я имею ввиду, конечно, жителей всей области, потому что те проекты, по которым мы достигли договоренности, будут реализованы на разных территориях: в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Красноармейском районе и другим», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что 12 200 новых рабочих мест – не предел. Многие проекты, по которым областным властям удалось достигнуть конкретных договоренностей на ПМЭФ-2021, имеют перспективу реализации следующих этапов. В будущем количество рабочих мест может вырасти еще до 10 тысяч.

Отдельно руководитель региона отметил самый крупный инвестиционный проект, по которому на главном деловом событии страны были достигнуты договоренности.

«Мы договорились с компанией «Ветропарки» о том, что в нашем регионе появится новый вид «зеленой» энергетики – ветроэнергетика, – отметил Дмитрий Азаров. – У нас есть уже опыт работы в этой сфере. Некоторые самарские компании с иностранным участием успешно используют солнечную энергию для выработки электроэнергии. Следующий шаг в этом направлении – это ветропарки, использование энергии ветра».

Губернатор уточнил, что проект, который в полной мере соответствует актуальному общественному запросу, будет реализован на территории Красноармейского района Самарской области. «Все больше людей сегодня озабочены вопросами экологии, и реагируя на этот общественный запрос, который есть и в Самарской области, мы принимаем решения. Одним из таких решений станет реализация этого масштабного проекта на территории нашего региона», – акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

5 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума Президент России Владимир Путин назвал Самарскую область в числе регионов, показавших в прошлом году хорошую динамику инвестиционного развития.

«На пленарном заседании президент Владимир Владимирович Путин отметил наш регион как динамично развивающийся, как регион, который не боялся брать на себя ответственность в период пандемии и ограничений, который не приостанавливал работу по улучшению инвестиционного климата. И вошел в число лучших по динамике, при этом впервые вошел в десятку самых успешных регионов по созданию инвестиционного климата, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Напомню, что еще три года назад мы были на 65 месте, а по рейтингу внедрения целевых моделей упрощения ведения бизнеса мы были на последнем месте в стране – на 85. И сегодня мы уже среди лидеров. Еще два года назад, когда Президент тоже отметил нашу динамику также на пленарном заседании форума, мы были 22 месте, а сегодня – уже в десятке».

Губернатор добавил, что восьмое место, которое Самарская область получила в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Агентства стратегических инициатив, – это очень достойный результат, который накладывает на управленческую команду еще большую ответственность.

«Для того чтобы удержаться в десятке и улучшить результат, а стоит задача, чтобы мы были в пятерке, нам предстоит еще больше работать. Все регионы получают баллы, по которым происходит оценка инвестиционного климата. Для того, чтобы двигаться вперед, продвинуться хотя бы на один пункт, надо бежать в два раза быстрее, – обратил внимание Губернатор Самарской области. – Но сегодня мы видим доверие инвесторов к региону. Наша работа способствует действительно упреждающему развитию губернии. Это отмечают эксперты, инвесторы, руководство страны».

Дмитрий Азаров также отметил, что самый масштабный инфраструктурный проект региона, реализующийся на принципах государственно-частного партнерства, – по строительству дороги «Обход Тольятти» с мостовым переходом через Волгу, прозвучал отдельно в повестке форума.

«Наш опыт государственно-частного партнерства по строительству моста – такому масштабному инфраструктурному проекту – сегодня взят как модельный для других регионов. Проект еще реализуется, и реализуется успешно. И именно наш опыт сегодня тиражируется в других субъектах страны. Федеральное Правительство рекомендует использовать именно такую модель для опережающего развития инфраструктуры в Российский Федерции», – подчеркнул Глава самарской губернии.

Он также добавил, что регион приложит максимум усилий, чтобы использовать и новые возможности, которые дает Президент. Речь идет про инфраструктурные кредиты, которые будут выдаваться регионам. Глава государства анонсировал льготные займы для субъектов несколько недель назад во время оглашения Послания Федеральному собранию РФ.

«Мы уже подготовили и направили заявку на инфраструктурное развитие нашего региона более чем на 70 миллиардов рублей. И по большинству из наших идей уже есть проектно-сметная документация или технико-экономическое обоснование, – отметил Губернатор. – А такой важнейший проект как скоростное железнодорожное сообщение между Самарой и Тольятти через аэропорт Курумоч, уже включен в инвестиционную программу РЖД. Мы рассчитываем, что при поддержке федерального Правительства начнем реализацию этого проекта, я имею в виду его проектирование, уже в текущем году».

Губернатор добавил, что Самарская область уже выполняет свою часть договоренностей: ведет проектирование транспортно-пересадочных узлов за счет средств областного  бюджета. Ветка позволит придать существенный импульс развитию самой крупной нестоличной Самарско-Тольятинской агломерации – а значит, сделать жизнь людей более удобной и комфортной.

Теги: В центре внимания Всероссийский форум Дмитрий Азаров Инвестиции ПМЭФ-2021

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