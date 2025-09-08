Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
Итоги августа: предлагаемая зарплата в Самарской области составила 65,4 тыс. рублей

8 сентября 2025 10:54
170
Итоги августа: предлагаемая зарплата в Самарской области составила 65,4 тыс. рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам августа и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Самарской области в начале сентября наблюдается умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 6,4 резюме (+0,2 пункта за месяц), что выше среднероссийского уровня на 0,3 пункта. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.

«Активность работодателей на рынке труда в августе по сравнению с июлем не изменилась. За месяц компании открыли 23,9 тыс. вакансий. При этом в годичной динамике мы продолжаем наблюдать снижение вакансий. По сравнению с августом 2024 года в Самарской области спрос со стороны работодателей уменьшился на 30%, а по России в целом – на 27%», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

 

 
 


К концу лета рост активности соискателей замедлился: в августе они создали или обновили 152,2 тыс. резюме, что лишь на 2% больше, чем месяцем ранее.

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области по итогам августа составила 65,4 тыс. рублей (+0,5% за месяц) и оказалась чуть выше ожидаемой, которая сохраняется на уровне 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 80 тыс. рублей (+0,5%).

