Инвестиционный потенциал Самарской области презентовали Генконсулу КНР в Казани

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В среду, 30 июля 2025 года, в Торгово-промышленной палате региона прошла рабочая встреча Генерального Консула Китайской Народной Республики в Казани господина Сян Бо с бизнес-сообществом Самарской области.

Мероприятие стало частью программы официального визита представителей КНР в регион. Китайские гости прибыли в столицу губернии для обсуждения приоритетных направлений сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической сферах, а также для проведения переговоров с представителями делового сообщества.

Как отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев, именно Китай традиционно является одним из стратегически важных торгово-экономических партнеров Самарской области, занимая 1 место по объему импортных поставок и 6 место по экспорту продукции.

В рабочей встрече приняли участие представители Минэкономразвития Самарской области, Торгово-промышленной палаты региона, Агентства по привлечению инвестиций, а также компании, перспективные для экспорта, инвестирования и предприятия, готовые к расширению уже существующего сотрудничества.

В ходе встречи представители областного Минэкономразвития отметили, что стремление региона развивать двустороннее сотрудничество с провинциями Китая становится всё более активным, и торгово-экономические связи между Самарской областью и КНР имеют значительные перспективы для развития по целому ряду направлений.

«Представили коллегам из Китайской Народной Республики инвестиционный потенциал Самарской области. Мы видим большие возможности для взаимодействия, в том числе в реализации инвестиционных проектов на территории региона, - рассказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев. – Сегодня мы говорили об инвестиционных проектах в сфере сельского хозяйства, производства промышленных роботов, фармацевтической продукции. Приглашаем китайский бизнес к инвестированию в Самарскую область!».

Участникам встречи презентовали площадки, подходящие для реализации инвестиционных проектов, рассказали о действующих налоговых режимах для бизнеса, доступных мерах поддержки и льготах для резидентов ОЭЗ и ТОР региона.

Также стороны обсудили сотрудничество в транспортно-логистической отрасли, рассмотрели крупные проекты, реализующиеся в Самарской области.

В завершение встречи делегация Генерального консульства Китайской Народной Республики в Казани пообщалась с бизнес-сообществом региона. Предприниматели узнали о возможностях выхода на рынок КНР, презентовали свою продукцию, готовую к экспорту.

В Самарской области уделяется особое внимание развитию внешнеэкономических связей, региональные власти готовы содействовать установлению контактов, реализации инвестиционных проектов и сопровождению бизнеса на международном уровне. Работа по поддержке бизнеса ведётся в соответствии с нацпроектами «Эффективная и конкурентная экономика» и «Экспорт».

Так, на базе регионального центра «Мой бизнес» работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортёрам: от поиска зарубежных партнёров до содействия в транспортировке продукции.

Для инвесторов в Самарской области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов готовы оказать все необходимое содействие для выбора площадки, подбора мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области