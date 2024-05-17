Инвестиционный потенциал Самарской области представлен на конференции «Россия – Исламский мир»

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В четверг, 16 мая, в Казани прошла Международная конференция Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Темой для обсуждения стало справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. Заседание прошло в период проведения Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».



Делегация Самарской области во главе с министром экономического развития и инвестиций Дмитрием Богдановым приняла участие в мероприятиях конференции.



На площадке конференции состоялась встреча Дмитрия Богданова с генеральным консулом Ирана в Казани Давудом Мирзахани. Министр представил инвестиционный потенциал Самарской области и рассказал компаниям Ирана о возможностях для бизнеса, созданных в регионе.



На одной из секций Дмитрий Богданов выступил с докладом, отметив, что Самарская область – один из самых многонациональных регионов России, на территории которого проживают представители 157 национальностей, действуют более 120 национальных общественных объединений и 600 религиозных организаций.



Глава областного минэка презентовал опыт региона по развитию отношений со странами исламского мира, экономический и инвестиционный потенциал Самарской области, а также успешные практики взаимодействия с бизнесом.



«Сегодня на территории области функционируют более 630 крупных и средних промышленных предприятий, - рассказал Дмитрий Богданов участникам заседания. – За последние годы нам удалось добиться значимых результатов в инвестиционной и инновационной сферах, мы входим в первую десятку субъектов Национального рейтинга состояния инвестклимата, входим в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций», - перечислил министр.



Самарская область обладает развитым потребительским рынком – 2/3 населения страны проживают в радиусе 1000 км, а текущий ежегодный товарооборот превышает 100 млн. тонн грузов. Крупнейшими торговыми партнерами Самарской области среди стран Исламского мира является Монголия, Казахстан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Иран и Турция.

Фото министерства экономического развития и инвестиций Самарской области