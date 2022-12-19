Инвестиции в индустриальные парки Самарской области достигли 35 миллиардов рублей

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В государственные индустриальные парки Самарской области бизнес инвестировал уже более 35 млрд рублей. В регионе создана и продолжает развиваться инфраструктура промпарков. Сегодня в регионе работают индустриальные парки «Преображенка», «Преображенка - 2», «Чапаевск», «Новосемейкино», а также индустриальный парк в ОЭЗ «Тольятти».

Команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым активно работает с инвесторами в различных сферах. Создание необходимых условий для успешной реализации инвестиционных проектов - одна из ключевых задач, обозначенная главой региона в работе областного Правительства. «Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей – вот что важно», — неоднократно подчеркивал Дмитрий Азаров.

«На территориях государственных парков работают 70 компаний, которые создали с начала действия парков более 7 тыс. рабочих мест, в общий объем инвестиций составил более 35 млрд. рублей», - представил итоги работы площадок министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Некоторые площадки промпарков стали логистическими – здесь, в основном, размещаются склады, распределительные центры российских торговых компаний и маркетплейсов.

Пилотным региональным проектом в этом направлении стала «Преображенка». Сегодня ее территория почти полностью занята. В 2023 – 2024 годах на территории парка планируется завершить реализацию пяти проектов с общим объемом инвестиций свыше 2,1 млрд. рублей и планом по созданию более 600 новых рабочих мест в производственной сфере.

«Стабильным остается интерес инвесторов к площадке индустриального парка «Чапаевск». В октябре текущего года здесь был запущен крупнейший в ПФО фулфилмент-центр компании OZON. В 2023 году в промпарке планируется запуск завода «Энергобетон», производственно-битумного терминала. В 2024 году - экспериментальной линии по производству пектина», - рассказал Дмитрий Богданов.

В индустриальном парке ОЭЗ «Тольятти» до конца 2025 года прогнозируется локализация 12 новых резидентов. Объем внебюджетных инвестиций к концу 2025 года составит порядка 13 млрд рублей, количество рабочих мест превысит 2 тысячи.

В промпарке «Новосемейкино» в 2022 году началось строительство логистического комплекса «Вайлдберриз» площадью 180 тыс. квадратных метров и с объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Запуск объекта запланирован уже на следующий год, а до конца 2025 года здесь будет создано 10 тысяч рабочих мест. «Надеемся, что с появлением крупного распределительного центра предприниматели Самарской области смогут значительно увеличить свои обороты», - подчеркнула основатель компании Вайлдберриз Татьяна Бакальчук на церемонии старта строительства.

На территории «Преображенки-2» резидент ООО «СТА-2000» возводит крупный распределительный центр для компании Х5 Group («Пятерочка»), общей площадью свыше 70 тысяч кв. метров. Строительство мультитемпературного склада идет опережающими темпами – уже в апреле 2023 года планируется ввести объект в эксплуатацию, на несколько месяцев раньше запланированного срока. Инвестиции в объект составят 3,5 млрд рублей. Распределительный центр даст 2000 рабочих мест для жителей региона. Объект будет обеспечивать магазины «Пятерочка» Поволжья и Урала.

«Индустриальный парк - это идеальный вариант для застройщика. Подход руководства Самарской области в этом вопросе очень серьезен, он дает инвесторам возможности для быстрой реализации проектов. И малые предприятия, и крупный бизнес в Самарской области получат необходимую поддержку, которая станет основой для их дальнейшего развития», - отметил резидент промпарка «Преображенка», учредитель ООО «СамараТрансАвто-2000» Игорь Перлин.