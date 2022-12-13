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Инвестиции в экономику Самарской области достигли 267 миллиардов рублей по итогам третьего квартала

13 декабря 2022 14:08
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По объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в ПФО.

Самарская область продолжает наращивать положительную динамику инвестиционной активности. По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал вырос на 4,9% и составил 266,9 млрд рублей. По объему инвестиций Самарская область стабильно занимает одно из лидирующих мест в ПФО.

Развитие инвестиционной активности в Самарской области – ключевой приоритет, обозначенный Губернатором Дмитрием Азаровым в работе областного Правительства. Результаты проводимой работы были отмечены Президентом Владимиром Путиным на недавней встрече с Главой региона. Президент подчеркнул, что ситуация в Самарской области «стабильная» и «хорошая – по многим показателям выше среднероссийских», в том числе он отметил и рост инвестиций в основной капитал.

Благодаря активной позиции Губернатора в Самарской области проводится системная работа с инвесторами, что позволяет не только значительно укрепить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге, но и что более важно – создавать новые рабочие места. «Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей - вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть», - неоднократно отмечал Дмитрий Азаров.

С января по сентябрь этого года наибольший рост объема инвестиций произошел в производстве бумаги и бумажных изделий – в 3,8 раза, водоснабжении и водоотведении – на 86%, металлургическом производстве – почти 60%. Также уверенный рост продемонстрировали такие отрасли как транспортировка и хранение; профессиональная, научная и техническая деятельность; производство строительных материалов (36,6%, 24,3%, 14,3% соответственно).

«Усилия по созданию лучших условий для инвесторов, плановая работа по освоению и развитию новых инвестиционных площадок, тесное взаимодействие с федеральными институтами развития и органами исполнительной власти - приносят свои плоды. Бизнес проявляет инвестиционную активность, предприятия демонстрируют стремление к росту и развитию, освоению новых направлений деятельности и новых рынков сбыта. Бизнес оценивает нашу работу рублем, и рост инвестиций в основной капитал указывает нам на верный вектор развития», - уверен министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В текущем году удалось повторить рекорд 2021 года по запуску инвестиционных проектов в регионе. Несмотря на то, что год еще не завершен, уже открыто 25 новых производств, в числе которых первый в России производственно-логистический центр для нужд машиностроения, логистический центр Яндекс.Маркет, крупнейший хаб онлайн-ритейлера OZON, завод по производству пластиковой тары, на ПАО «ОДК-Кузнецов» начали работу три новые производственные корпуса, агрокорпорацией «Био-тон» запущен семенной завод мощностью 86 тысяч тонн семян зерновых, зернобобовых и масличных агрокультур, введена в эксплуатацию новая производственная площадка для производства самоходных сельскохозяйственных машин, в индустриальном парке «Преображенка» открыто серийное производство инновационного медицинского оборудования и др.

Для получения любой помощи при реализации инвестиционных проектов на территории региона предприниматели могут обратиться в Агентство по привлечению инвестиций Самарской области, которое сопровождает инвесторов на всей стадии реализации проекта, от идеи – до поддержки предприятия после его запуска. 

 

Фото:   пресс=служба правительства СО

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