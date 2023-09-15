Инвестиции российского бизнеса в развитие ПО увеличились до рекордных 310,3 млрд рублей

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В 2022 году объемы вложений российских компаний в создание и развитие компьютерного программного обеспечения увеличились на 13%.

«Вложения корпоративного сектора в разработку нового и закупку существующего альтернативного программного обеспечения в 2022 году увеличились по сравнению с 2021 годом на 13,2% или на 36,2 млрд рублей, достигнув исторического максимума в 310,3 млрд рублей. В среднем это 3,8 млн рублей на каждое предприятие. Всего за последние пять лет, с 2017 по 2022 годы, расходы компаний на софт выросли в 2,7 раза», - приводится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Рост расходов на программное обеспечение также связан с модернизацией существующей ИТ-инфраструктурой, а также реализацией корпоративных долгосрочных программ по цифровой трансформации, сообщает пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина.

В четверти регионов компании в среднем выделяли на компьютерный софт свыше миллиона рублей за год. Лидерство по показателю занял бизнес

Тюменской области (10,9 миллиона рублей на одно предприятие), Москвы (10,3 миллиона рублей), Санкт-Петербурга (9,1 миллиона рублей), Магаданской области (8,9 миллиона рублей) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,5 миллиона рублей). Меньше всего денег на программное обеспечение расходовал крупный и средний бизнес Калмыкии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни, отмечается в исследовании.

Уход западных компаний с российского рынка – точка роста для отечественного ИТ-сектора, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Из-за ухода зарубежных вендоров многие российские предприятия обратили свое внимание на существующий отечественный софт, кроме того, ряд крупных компаний принялись за разработку внутренних программных решений. Напомню, что доля отечественных решений за прошедший год достигла 50%. При этом, не только корпоративный, но и государственный сектор активно внедряет российские разработки. Мы ожидаем, что к 2024 году расходы на российское программное обеспечение вырастут в 3,4 раза, в сравнении с досанкционным периодом», отметил Антон Немкин.

Рост инвестиций на отечественный софт яркий пример политики импортонезависимости, считает Антон Немкин. «Еще в 2021 году Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил стратегию цифровой трансформации социальной сферы и отраслей экономики, где отдельный акцент был сделан на импортозамещении ИТ-решений, в частности, критической инфраструктуры. Поэтому, уход зарубежных компаний, все-таки, окно возможностей. Но нужно не допустить ситуации, при которой российский бизнес столкнется с проявлением монополизма со стороны отечественных ПО в условиях сужения рынка. Это, прежде всего, касается установления приемлемых, рыночных цен на продукты и недопущение их искусственного повышения. Корпоративный сектор уже обращался с такими просьбами, Минцифры было принято решение о возможности временной приостановки аккредитации ИТ-компаний, в случае жалоб со стороны потребителей на значительное повышение цен. Предлагаю, и дальше держать этот вопрос на контроле, а также подумать над мерами стимулирования покупателей российского ПО: например, предоставление налогового вычета», - подытожил Антон Немкин.